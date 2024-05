(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 Ue, Cattaneo (FI): “Oggi a Chisinau per festeggiare la giornata dell’Europa”

“Oggi celebriamo la giornata dell’Europa ed è davvero un’emozione poterlo fare in Moldova, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, dove c’è un popolo, quello moldavo che vuole affermare la sua appartenenza ai valori dell’Europa. E’ in questa area geografica che si combatte la guerra tra le democrazie e chi invece vorrebbe i totalitarismi. Affermare l’Europa significa affermare valori comuni, una società di progresso, di crescita e lo facciamo a pochi giorni dalle elezioni europee, convinti che questa sia l’unica strada di pace e progresso da dare ai nostri cittadini”.

Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei dipartimenti del partito azzurro, in un video sui suoi profili social, oggi a Chisinau, in Moldavia, per la Giornata dell’Europa.

