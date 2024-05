(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 *TERRORISMO, COSTA (M5S): “OGGI PIÙ CHE MAI IL RICORDO DI MORO E IMPASTATO”*

Roma, 9 maggio 2024 – “Un giorno infausto per il nostro Paese, il 9 maggio,

giorno dell’uccisione di Aldo Moro e di Peppino Impastato: due uomini che

con il loro esempio, la loro statura morale, hanno segnato la storia

dell’Italia. Il ricordo oggi, nel giorno poi indicato per celebrare tutte

le vittime del terrorismo, sia di stimolo per quanti rappresentano lo

Stato, per quanti devono garantire la libertà di stampa, per quanti devono

battersi ogni giorno affinché i diritti non vengano compressi e per chi

lotta ogni giorno contro i poteri criminali». Così il vicepresidente della

Camera, on. Sergio Costa.

*Roberto Malfatti*

*Comunicatore politico e sociale*