9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 ROCCELLA, PROCACCINI (FDI- ECR): “GRAVE VIOLAZIONE LIBERTÀ ESPRESSIONE, SINISTRA AVVELENA DIBATTITO ELETTORALE “

“Oggi, ancora una volta, abbiamo assistito ad una grave violazione della libertà di espressione, attraverso una vera e propria violenza che ha impedito a un ministro della Repubblica di parlare in una sede pubblica. Un’azione evidentemente studiata, che rientra in quella strategia messa in atto da mesi dalla sinistra per impedire il libero dibattito su temi fondamentali per la nostra società, come la natalità e la difesa della vita, e avvelenare il dibattito elettorale com temi lontani dall’interesse reale dei cittadini. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al ministro Eugenia Roccella, vittima di un ennesimo atto di censura della libertà di espressione, per il solo fatto di voler difendere il diritto alla natalità”

Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo

