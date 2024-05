RADICALI ITALIANI: LE NOSTRE BATTAGLIE SONO DENTRO GLI STATI UNITI D’EUROPA

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 Prendiamo atto dell’appoggio del Partito Radicale alla lista di Forza

Italia. Ovviamente non entriamo nelle dinamiche interne ai partiti e con

piena legittimità un soggetto può decidere di legare le “storiche

battaglie” sui diritti a un partito di centro-destra.

Per non generare confusione nell’elettorato riteniamo utile chiarire che i

Radicali Italiani sono presenti nella lista “Stati Uniti d’Europa” di Emma

Bonino e Riccardo Magi, l’unica in grado di dare una prospettiva seria e

concreta all’Europa, l’unica in grado rilanciare con forza la visione

unitaria e federalista dell’UE, l’unica che ha messo nelle proprie liste

candidati radicali, da Caiazza a Bernardini, da Soldo fino alla Bonino, una

lista che guarda al futuro portando con sé anni di battaglie sui diritti

civili, sull’aborto, sulla legalizzazione della cannabis, sul contrasto di

tutti i regimi totalitari.

Questo è il nostro posto, questo il nostro essere radicali.

*Comunicazione Radicali Italiani*

*Francesco Rosati*

Firma – radicali.it