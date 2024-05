Pmi, Pd: Governo cambi rotta, servono politiche adeguate per credito e semplificazione

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

“Mettere in campo politiche pubbliche adeguate per le imprese, per l’accesso al credito e per la semplificazione burocratica è cruciale, vanno costruite insieme a tutti i portatori di interesse. Il ministro Urso ha annunciato una legge annuale per le PMI”.

Lo ha affermato Antonio Misiani, responsabile Economia, finanze, imprese e infrastrutture nella segreteria Pd, nel corso dell’iniziativa su ‘Credito e semplificazioni per la crescita delle PMI’ che si è svolta oggi nella sede nazionale del Partito Democratico.

“Da parte dei rappresentanti delle associazioni delle imprese e dalle forze sociali – ha aggiunto – è emersa una preziosa disponibilità al confronto e interessanti proposte sia sulla semplificazione sia sull’accesso al credito”.

“Speriamo – ha concluso Misiani – che non rimanga solo un annuncio: noi siamo pronti a dare il nostro contributo, lo sviluppo delle nostre imprese è un nodo essenziale per il futuro del Paese”.

“I rappresentanti delle associazioni – ha sottolineato Antonella Vincenti, responsabile PD per le PMI- hanno fornito un contributo essenziale all’elaborazione di proposte riguardanti la semplificazione e l’accesso al credito, al fine di porre le basi per una politica industriale che metta le imprese in condizione di affrontare le sfide future, soprattutto in termini di innovazione. Le micro, piccole e medie imprese rappresentano il fulcro dell’economia del Paese e la loro efficacia produttiva ha un immediato riflesso nei processi di crescita e sviluppo del Paese.

“Come Partito Democratico – ha concluso Vincenti – ci auguriamo un immediato cambio di rotta da parte del governo che passi attraverso l’attuazione di provvedimenti concreti, i quali riconoscano la centralità delle PMI”.

