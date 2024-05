(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 Ostia: Sasso (Lega), chi invita a tacere apre strada agli Spada

Roma, 9 mag. – “Chi, nel Municipio di Ostia, invita a tacere sull’aggressione da parte della moglie di un esponente del clan Spada a una maestra, fomenta un clima di omertà che apre la strada alla malavita. La Lega non cambia idea, a prescindere da chi sia l’aggressore: la nostra legge approvata di recente lo dice chiaramente. Pene severe per chi attacca gli insegnanti e il personale scolastico. Senza se e senza ma. Andremo fino in fondo alla vicenda, anche con la visita questa settimana del ministro Valditara”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Istruzione e primo firmatario della proposta di legge della Lega contro la violenza sugli insegnanti.