(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 *Ostia, M5S-LCR: “Solidarietà a maestra aggredita, cosa sta facendo

l’amministrazione contro i clan?”*

“La scuola deve essere un luogo di crescita e di confronto: la violenza non

è benvenuta. Noi del M5S e della Lista Civica Raggi esprimiamo quindi la

massima solidarietà alla maestra aggredita a Ostia. Un episodio che non

solo danneggia una persona che stava facendo il proprio lavoro, ma che si

ripercuote anche sui ragazzi della scuola, turbando il clima di serenità in

cui ogni istituto educativo dovrebbe svolgere le proprie lezioni. Il fatto

che l’aggressione sia stata perpetrata da un membro della famiglia Spada,

inoltre, ci rende ancora più preoccupati. A nulla valgono i vergognosi

tentativi di minimizzare da parte del Presidente del Municipio X: quando i

clan si arrogano il diritto di compiere certe azioni, dobbiamo tutti

porgerci delle domande. La prima è: cosa sta facendo questa amministrazione

per contrastare i gruppi criminali che agiscono sul nostro territorio?”

Così in una nota i gruppi capitolini del Movimento 5 Stelle e della Lista

Civica Raggi.