(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 NATALITA’: TASSINARI, LIBERTA’ ESPRESSIONE DIRITTO NON NEGOZIABILE. MASSIMA SOLIDARIETA’ A MINISTRO ROCCELLA

“La libertà di espressione è un diritto non negoziabile: chiunque deve essere messo di poter dire la sua e questo vale ancora di più per un Ministro del Governo.

Ad Eugenia Roccella oggi è stato impedito di partecipare, di esprimere le sue idee e le sue convinzioni: è un fatto grave già di per sé, che diventa addirittura allarmante perché è la spia di una cultura fatta di intolleranza e mancanza di rispetto per le idee altrui che sembra purtroppo aver attecchito anche sulle donne.

Forza Italia è un partito che ha sempre messo la libertà al primo posto e questa convinzione vale ancor di più oggi : massima solidarietà al Ministro Roccella” .

Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e segretaria Regionale dell’Emilia-Romagna.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma