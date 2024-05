(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 *Natalità, Russo (FdI): solidarietà a Roccella, in Italia dilaga cultura

dell’intolleranza*

“Quanto accaduto questa mattina agli Stati generali della natalità, nei

confronti del ministro Roccella, è spregevole. Una mancanza di rispetto per

l’istituzione, oltre che per la donna. Le contestazioni, messe in scena

oggi, stridono con le reali intenzioni di questi ‘paladini della

democrazia’ che ancora una volta si sono dimostrati ciechi censori.

Solidarietà alla Roccella. Oramai in Italia esiste una dilagante cultura

dell’intolleranza che impedisce materialmente di esprimere il proprio

pensiero. Una tendenza contro cui ci batteremo sempre”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, componente della

commissione Affari Sociali di Palazzo Madama.

________________________

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica