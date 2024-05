(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 NATALITA’: COTA (FI), “LIBERTA’ MANIFESTARE NON IMPEDISCA DIVERSITA’ OPINIONI”

“La contestazione al Ministro per la Famiglia Roccella, ha impedito il libero scambio di opinioni e la possibilità di esprimersi. Tutti hanno il diritto di manifestare e rivendicare le proprie posizioni politiche ma non di impedire ad altri di fare altrettanto. La questione parte dalla controversia sulle associazioni provita nei consultori e io ritengo cruciale mantenere la legge immutata poiché rappresenta un fondamentale pilastro normativo e culturale. Tuttavia, è importante informare le donne sulle loro opzioni, incluso il diritto di scegliere diversamente dall’aborto. Rispettiamo la libertà di scelta delle donne ma promuoviamo la diversità di opinioni.” Così a Tagadà Roberto Cota, responsabile del dipartimento Semplificazione di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni europee.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

