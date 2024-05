(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 Natalità. Bonelli (AVS): Non condanno, contestazione base della democrazia

“Presidente Meloni, io non condanno. Contestare è alla base della

democrazia. Dopo che avete occupato ogni spazio pubblico dell’informazione

con i suoi comizi a reti unificate, dopo che avete consentito l’ingresso

delle organizzazioni integraliste religiose nei consultori per sabotare la

Legge 194, io sto dalla parte delle studentesse che hanno esposto dei

cartelli con scritto ‘Sul nostro corpo, decidiamo noi”.

Così, in conferenza stampa a Palermo, il co-portavoce nazionale di Europa

Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha

commentato la richiesta di Meloni dopo le contestazioni alla Ministra

Roccella agli Stati Generali della Natalità in corso a Roma.

