(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 Dl Agricoltura, Cosenza (FdI): governo Meloni mette al centro lavoratori settore primario

“Oggi il ministro Lollobrigida ha firmato un decreto ministeriale che ribadisce il massimo impegno del governo Meloni per il settore agricolo. Lollobrigida decreta l’estensione ad ulteriori territori del riconoscimento dell’eccezionalità degli attacchi di peronospora, dimostrando attenzione ai comuni della provincia di Avellino e Benevento. Non solo. Con il dl Agricoltura le risorse per il settore primario raggiungono i livelli più alti degli ultimi decenni, con misure che spaziano dalla moratoria sui mutui in agricoltura, a nuove risorse per granchio blu e peste suina al contrasto di fitopatie come peronospora, appunto, e moria del kiwi. In un anno e mezzo il governo Meloni ha fatto più di tutti i governi di centrosinistra che hanno amministrato negli ultimi anni, mettendo al centro i lavoratori del settore agricolo e le eccellenze italiane”.

Lo dichiara la senatrice campana di Fratelli d’Italia, Giulia Cosenza.

