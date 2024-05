(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 Città di Castel Maggiore (Bo)

COMUNICATO STAMPA

Crescere con il Pallone – Progetto Atleta-Cittadino

Lunedì 13 maggio al PAS presentazione del libro “Crescere con il Pallone – Progetto Atleta-Cittadino”, scritto da Federico Carradorini, Juri Fiorentini e Giacomo Minuto (Youcanprint, 2023)

Il libro offre una prospettiva innovativa sull’educazione attraverso il calcio giovanile, enfatizzando come lo sport possa essere un potente strumento di crescita umana e sociale.

Gli autori, esperti nel settore del calcio e dell’educazione sportiva, discuteranno delle metodologie e delle strategie proposte nel libro per sviluppare i giovani atleti non solo nelle loro capacità sportive ma anche come cittadini consapevoli e responsabili.

La presentazione, a cura di Maurizio Rizzi di Al Football, sarà seguita da un dibattito e una sessione di domande e risposte, durante la quale sarà data l’opportunità di interagire direttamente con gli autori.

Lunedì 13 maggio 2024 ore 20.45

PAS, Sala Maria Grazia Cutuli, via Bondanello 41 – Castel Maggiore

Sergio Secondino

Città di Castel Maggiore (Bo)

Ufficio del Sindaco

Stampa e Comunicazione

http://www.comune.castel-maggiore.bo.it