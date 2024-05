(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 CORRUZIONE: CASASCO (FI), “INDIPENDENTEMENTE DA APPARTENENZA POLITICA TUTTI DOVREMMO ESSERE GARANTISTI FINO A GIUDIZIO”

“Esiste una legge che regola queste cose e forse non regola sufficientemente la materia e di fatto la donazione da parte di imprenditori o da parte di soggetti di aziende a movimenti partitici è consentita. Ad oggi è consentita nei limiti di determinate misure, di determinati importi e pertanto nel caso specifico non è violata alcuna legge. Non essendo violata la legge sulla donazione, sotto questo aspetto non c’è reato. Altra cosa è considerare poi che, in funzione di queste donazioni, siano stati fatti dei piaceri o delle concessioni che non sono regolari, ma questo è tutto da accertare, siamo ancora in fase di indagine. Noi, ma non lo dico personalmente, non lo dico solamente come partito, ma intendo tutti noi, indipendentemente dall’appartenenza dei partiti, dalla sinistra, o dalla destra, dovremmo essere garantisti fino a quando non c’è un giudizio definitivo. Posso dire solo che è un’indagine, come ha detto anche il Ministro Nordio che ha fatto per 40 anni il PM, partita nel 2020 e arrivata un mese prima delle elezioni”. Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito azzurro, ospite a Tagadà su La7.

