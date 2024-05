80 milioni di euro per la Zls “Porto di Venezia-Rodigino”. De Carlo: “Soddisfazione per questo risultato, segno di attenzione al Veneto”

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 80 milioni di euro per la Zls “Porto di Venezia-Rodigino”. De Carlo (FdI): “Soddisfazione per questo risultato, segno di attenzione al Veneto”

“Il primo finanziamento da 80 milioni di euro per la Zls “Porto di Venezia-Rodigino” è un segnale di attenzione al Veneto da parte di questo Governo. Un’area estesa cinquemila ettari potrà così godere di investimenti per il recupero degli edifici abbandonati e di semplificazioni; ritengo quindi che questo sia un grande risultato di cui essere fieri, l’ennesimo provvedimento che conferma la coerenza, l’affidabilità e la serietà del Governo Meloni”: così il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, commenta il finanziamento da 80 milioni di euro approvato dal governo per la Zona Logistica Semplificata “Porto di Venezia-Rodigino”.

