(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 Ucraina: Perego, posizione Italia sempre chiara senza tentennamenti

“Non credo che in un paese democratico come il nostro sia sbagliato interrogarsi e avere una dialettica sulla posizione del nostro Paese rispetto alla guerra in Ucraina. In ogni caso, sino ad oggi, tutte le volte che abbiamo dovuto sottoscrivere un documento o approvare una norma per continuare a sostenere l’Ucraina, o per l’estensione degli aiuti, la maggioranza si sia sempre mossa unitariamente ”. Così Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario alla Difesa, intervenendo a Metropolis.

“La nostra posizione – ha aggiunto – è sempre stata chiara, non c’è mai stato un tentennamento e, a parte i Cinque Stelle e parte della sinistra, c’è stata un’ampia convergenza di tutte le forze politiche”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma