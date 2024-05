(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 Ucraina: Perego, no invio truppe, porterebbe a escalation

“Credo che non giovi parlare esattamente di che cosa un Paese invia a sostegno dell’Ucraina. La cosa importante è l’indirizzo politico: il sostegno a Kiev, garantendo che non ci sia un’ulteriore espansione dell’occupazione russa”. Così Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario alla Difesa, intervenendo a Metropolis.

“Non ci sarà mai più un governo fantoccio filorusso in Ucraina perché il popolo ucraino non lo permetterebbe”, ha proseguito. “Uno degli obiettivi strategici della Russia è evitare di avere militari e forze armate della Nato ai confini, non vuole quindi che l’Ucraina entri nella Nato piuttosto che nell’Unione Europea e quello di togliere l’accesso al Mar Nero all’Ucraina. Io non credo che l’invio di truppe in Ucraina possa portare alla fine del conflitto e alla stabilizzazione della regione. Penso, invece, che provocherebbe una escalation alzerebbe ulteriormente il livello del conflitto”, ha concluso.

