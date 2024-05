RPT TESTO CORRETTO* Premierato. FdI: Insulti in Aula da Pd e M5s, evidentemente non hanno argomentazioni

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 Premierato. FdI: Insulti in Aula da Pd e M5s, evidentemente non hanno argomentazioni

“Vergognose le esternazioni di alcuni senatori del Pd e del M5s nell’aula del Senato durante la discussione generale sul Premierato. Irrispettoso e indegno rivolgersi agli avversari politici definendoli ‘supini’ e ‘sciocchi’, oltremodo se provengono da chi dovrebbe rappresentare il popolo italiano nella camera alta del Parlamento. Offendere e denigrare l’avversario, evidentemente, è la concezione di cultura del rispetto di una sinistra che pretende di avere la verità in tasca. Tale atteggiamento dimostra, inoltre, che Pd e M5s non hanno validi argomenti per giustificare il voto contrario a una riforma importante per la nostra Nazione e il popolo italiano quale è il Premierato”.

Lo dichiarano i senatori di Fratelli d’Italia Giulia Cosenza, Ester Mieli, Paola Mancini, Domenica Spinelli, Francesca Tubetti, Antonella Zedda.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica