N. 2 INVITI STAMPA COMUNE DI PARMA PER DOMANI, GIOVEDI 9.5.24

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 Comune di Parma – Inviti stampa

N.2 inviti stampa Comune di Parma.

Parma, 8 maggio 2024. Nella giornata di domani, giovedì 9 maggio 2024, sono previste due conferenze stampa promosse dal Comune di Parma.

ORE 10.30 – via Indro Montanelli / Quartiere Parma Mia -. Posa della prima pietra del nido di infanzia situato in via Indro Montanelli, nel Quartiere Parma Mia. Si tratta di una struttura segnata da scelte progettuali all’avanguardia nel rispetto dei più avanzati standard di sostenibilità energetica ed ambientale, con 80 nuovi posti a disposizione delle bambine e dei bambini del quartiere e della città. Saranno presenti: Michele Guerra – Sindaco di Parma;

Francesco De Vanna – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Parma; Caterina Bonetti – Assessora ai Servizi Educativi del Comune di Parma

ORE 11.30 – Sala stampa del Municipio -. Conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse da Comune di Parma e Fondazione ANDI in occasione dell’Oral Cancer Day di sabato 11 maggio. Alla conferenza stampa interverranno Ettore Brianti, assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Parma, Claudia Rabajotti, presidente ANDI Parma, e Cristiana Potì, segretaria culturale ANDI Parma.

