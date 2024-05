(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 LAVORO: MARTUSCIELLO, MERCATO CONTRADDITTORIO, PD CONTRO LA MOBILITA’

“Il mercato del lavoro in Italia presenta un quadro ancora contradditorio, nonostante i dati positivi effetto dell’ azione del Governo di centrodestra”. Lo afferma Il capogruppo di Forza Italia al parlamento europeo Fulvio Martusciello, commentando l’ intervento del presidente di Confcooperative Maurizio Gardini all’ assemblea nazionale.

“Il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro – prosegue Martusciello – aumenta in comparti strategici per il Paese, come il turismo, dove le imprese sono costrette a ridurre l’ attività per mancanza di lavoratori, mentre scarseggiano i profili professionali per diverse imprese dell’ innovazione tecnologica”.

“E in un mercato problematico, con una mobilità insufficiente, il Pd di Elly Schlein non trova di meglio che tentare di cancellare il jobs act, appoggiando il referendum indietrista della Cgil, cioè bocciando se stesso”.

