(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 Giornata mondiale della Croce Rossa Italiana, De Rosa (Fi): “Grazie a questi eroi invisibili, impavidi ed indispensabili guerrieri”

“L’8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa Italiana e Mezzaluna Rossa. A queste donne e a questi uomini, da sempre impegnati in prima linea nel portare aiuto e soccorso in Italia e all’estero, mi legano affetti e sentimenti di profonda gratitudine. Eroi invisibili, che quotidianamente svolgono con impegno il proprio dovere, fronteggiando con sacrificio il compito che sono chiamati ad assolvere, impavidi ed indispensabili guerrieri. Dogmatico per me, il credo del fondatore degli angeli vestiti di rosso, Henry Dunant, una massima che amo ripetere sempre: ‘Nessuno può essere discriminato e tutti hanno necessità dello stesso aiuto e che la dignità umana non sopporta nessuna eccezione’. Parole impresse nella mente e scolpite a fuoco nell’anima, una maieutica da tramandare alle future generazioni, un mantra indispensabile che porto e portiamo avanti da sempre. Auguri Croce Rossa Italiana!”. Così in una nota il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri e Difesa, Raffaele De Rosa.