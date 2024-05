(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 Casa: Fazzone e Rosso (FI), lavoriamo a testo unificato su rigenerazione urbana

“Abbiamo concluso il ciclo di audizioni sulla rigenerazione urbana e in vista della discussione generale procederemo con la stesura di un testo unificato. Ci sono sette disegni di legge sul tema, i primi due dei senatori Gasparri e Occhiuto. Cercheremo di prendere spunti utili da tutte le proposte per arrivare a un testo il più possibile completo e condiviso”. Così il presidente della Commissione Ambiente e lavori pubblici di Palazzo Madama, Claudio Fazzone, e il senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, relatore del provvedimento. “La rigenerazione urbana è un tema complesso che riguarda una pluralità di dimensioni: energetiche, ambientali, economiche, sociali, istituzionali e culturali – proseguono -. Non si parla solo di ristrutturazioni e coibentazioni, dunque, ma di riedificazione e ripensamento globale di interi quartieri, soprattutto periferici, anche attraverso delle partnership tra pubblico e privato. La rigenerazione implica uno stop al consumo del suolo, la possibilità di demolire e ricostruire edifici in classe A, la valorizzazione delle periferie per rimettere l’uomo al centro, abbandonando la concezione di quartiere dormitorio che è alla base di molte zone periferiche delle grandi città. Il testo conterrà, dunque, una spinta green sostenibile e graduale, supportata da una semplificazione normativa e da un programma di incentivi stabili attraverso un fondo nazionale per la rigenerazione urbana destinato sia ai comuni che ai privati. Il provvedimento ci darà inoltre l’occasione per sanare in modo complessivo e con una visione d’insieme le problematiche burocratiche oggi non regolarizzabili sia a livello di interi condomini che di singole unità abitative”, concludono.