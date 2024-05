(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Università: M.Occhiuto (FI), per Bernini e governo settore Afam è priorità nei fatti

“Dall’insediamento al MUR del ministro Anna Maria Bernini, l’Alta formazione artistica e coreutica (AFAM), settore che molti ex ministri hanno superficialmente considerato secondario, è stata definita come una vera e propria priorità. Nei fatti. In un anno e mezzo sono state adottate misure che erano attese da ben 25 anni. La Bernini ha impresso una svolta strategica”. Lo afferma, in una nota, il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione istruzione a Palazzo Madama, Mario Occhiuto. “Sono stati approvati definitivamente in Consiglio dei Ministri il Regolamento sul reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo e il Regolamento sugli ordinamenti didattici. Sono in via di definizione altri due Regolamenti, uno sulla programmazione e valutazione della qualità della ricerca, e un altro sulla governance, per ottimizzare i procedimenti decisionali e rafforzarne l’apparato amministrativo. Senza dimenticare i 206 milioni di euro stanziati nell’ultima legge di bilancio per il miglioramento del patrimonio immobiliare. Sono azioni, non annunci, che dimostrano come l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica sia al centro delle azioni di questa maggioranza e del Governo”, conclude.