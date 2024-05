(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 TARANTO: DE PALMA (FI), “NON SOLO ACCIAIO, GRANDE RILANCIO DELLA PRODUZIONE NAVALE”

Nota dell’on Vito De Palma di Forza Italia.

“Non solo acciaio: oggi ho partecipato al varo del primo megayacht realizzato a Taranto. Si tratta di un evento particolarmente significativo, che segna lo stacco con il passato e fotografa la straordinaria capacità di diversificazione produttiva da parte delle nostre aziende. Imprese che ieri erano costrette a trasferire le attività al nord e oggi tornano qui perché, evidentemente, ci sono le condizioni adatte per operare e noi le potenzieremo con l’impegno a ridurre e semplificare ancora la burocrazia. Le nostre eccellenze locali stanno esperendo strade alternative all’industria dell’acciaio e i risultati sono più che lusinghieri: per questo, non possiamo che plaudere e sostenere la cantieristica navale che può contare sull’intraprendenza e sulle competenze dei nostri imprenditori”.

