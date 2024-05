ROBERTO PELLA: MILAN E I CORRIDORI ITALIANI PORTANO IN ALTO IL TRICOLORE

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

IL PRESIDENTE ROBERTO PELLA: MILAN E GLI ITALIANI PORTANO IN ALTO IL TRICOLORE

(Nella foto: Zangrillo, Milan e Pella alla partenza di Venaria).

“Prima vittoria italiana al Giro d’Italia, che regala così al presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, una gioia speciale con la vestizione della maglia ciclamino di Jonathan Milan. Il numero uno della Lega, al termine dei lavori parlamentari a Roma, ha infatti voluto inviare personalmente un messaggio di complimenti al velocista friulano e a tutti i corridori italiani che si stanno comportando bene in questo avvio di corsa rosa.

“Voglio congratularmi con Milan che ha dato una dimostrazione di classe impressionante, oggi ad Andora, con il supporto di un superlativo Simone Consonni, battendo con autorità Kaden Groves e Phil Bauhaus. L’ho incontrato nei giorni scorsi alla partenza del Giro insieme al Ministro Paolo Zangrillo, scoprendo un ragazzo molto garbato, determinato e sicuro, capace di valorizzare la sua persona, la squadra e il tricolore”.

Pella ha voluto sottolineare anche la bella partenza degli italiani. “Abbiamo visto i nostri corridori protagonisti

nelle fughe e Lorenzo Fortunato si trova in 6^ posizione nella classifica generale, Filippo Fiorelli è 5° nella classifica a punti guidata appunto da Milan, Andrea Piccolo è 4° nella graduatoria dei GPM, e l’ex tricolore Filippo Zana è 4° nel ranking dei giovani. Noi italiani sappiamo distinguerci anche per la disponibilità. Ho visto i nostri sempre affabili con il pubblico, pronti a concedere un autografo o un selfie. Devo dire che ci hanno inorgoglito, quindi con tutto il Direttivo di Lega invio loro un incoraggiamento per continuare così, aspettando anche coloro che finora hanno sofferto per qualche sfortuna”.

In conclusione un’ultima considerazione sul tifo per il ciclismo in Parlamento. “Vi è una nutrita schiera di parlamentari molto appassionati di ciclismo. Una passione trasversale ed in grado di unire. Oggi in parecchi hanno gioito con me”.

