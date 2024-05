Riforma Codice della Strada, autoscuole in Commissione: “No a modifiche in Senato”

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

RIFORMA CODICE DELLA STRADA, AUTOSCUOLE: "AUSPICHIAMO NESSUNA MODIFICA AL SENATO"

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto dalla Commissione Trasporti della Camera dove è nato questo Ddl sulla riforma del Codice della Strada e siamo fiduciosi del fatto che non saranno apportate modifiche in Senato per procedere celermente alla sua approvazione definitiva". Così il presidente della Confarca, Paolo Colangelo, durante le audizioni in Commissione Ambiente del Senato sulla riforma del Codice della Strada. Il presidente della confederazione italiana che rappresenta oltre 2.400 tra scuole guida e studi di consulenza automobilistica, auspica che il Ddl "non avrà modifiche in Senato e che presto diventerà legge dello Stato Italiano".

"Naturalmente tutto è perfettibile e migliorabile – aggiunge Colangelo – Il fattore velocità è di certo uno dei rischi, come sottolineato da alcune associazioni in audizione, ma il problema incombente è la distrazione”. Il presidente della Confarca rilancia, chiedendo l’introduzione di dispositivi a bordo dei veicoli che inibiscano l’uso dei telefoni cellulari.

Per Colangelo, inoltre, la formazione dei conducenti con il rilascio di certificati abilitativi è necessaria, soprattutto per coloro che utilizzano i monopattini e che necessitano di “conoscenza del Codice della Strada”, oltre a “inibire coloro che hanno ostativi al conseguimento della patente”.

“Con questo Governo, che ricordiamo è politico, ci potranno essere occasioni per modificarlo ulteriormente in un futuro intermedio – conclude Colangelo -, ma allo stato attuale riteniamo che la proposta sia soddisfacente sia per la categoria da noi rappresentati sia per i cittadini italiani".

