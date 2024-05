(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 RAI, PELLEGRINO (FDI): SI AFFERMA PLURALISMO, NON ESISTE TELEMELONI

“Quanto accaduto nella giornata di ieri in Rai è la dimostrazione che non esiste più un monopolio dell’informazione gestito dall’Usigrai ma finalmente si è affermato il principio del pluralismo. Chi pensava di dettare ancora una volta legge fra i giornalisti della tv di Stato è rimasto sonoramente deluso e questo dimostra che non esiste ‘Telemeloni’ ma, al contrario, che si sta affermando un sevizio di informazione libero da condizionamenti”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica