Memoria Festival 2024: Morgan la punta di diamante di un’edizione con tema “Lettere dal Futuro”

"Lettere al futuro": leggere il nostro tempo per scrivere quello a venire.

*Dal 24 al 26 maggio al Memoria Festival di Mirandola con, fra gli altri:*

*Silvia Bencivelli, Lina Bolzoni, Edoardo Camurri, Lucrezia Ercoli,*

*Fabrizio Gifuni, Marco Lodoli, Giorgio Manzi, Morgan, Alberto Oliverio,

Massimo Polidoro, Emanuela Pulvirenti, Massimo Recalcati, Nicola

Rizzoli, Lucetta Scaraffia, Giuseppe Vessicchio, Iva Zanicchi…*

/07 maggio 2024/. Sono/*Lettere al futuro*/quelle che la*nona

edizione*del/Memoria Festival/si propone di immaginare e raccontare, a

Mirandola*dal 24 al 26 maggio*. Gli ospiti e il pubblico potranno come

sempre spaziare

dalla*letteratura*e*filosofia*all’*antropologia*ed*economia*,

dalle*scienze*allo*sport*e alle*eccellenze del territorio*,

dalla*musica*e il*cinema*allo*spettacolo*, liberi di seguire il filo

della memoria verso ciò che è stato come pure ciò che avrebbe potuto

essere, invitati a ragionare su casi, fato, responsabilità, decisioni, e

ingegnandosi tutti insieme a scoprire diverse chiavi di interpretazione

e comprensione del nostro tempo, intrecciando la lettura dell’oggi con

quella del passato e degli anni a venire, fra bilanci, impegni, sfide e

speranze.

*Venerdì 24 maggio*

L’appuntamento per l’Inaugurazione ufficiale della nona edizione del

Memoria Festival è alle 17 al Parco della Memoria, a cui seguirà

l’incontro con l’attore e regista teatrale*Fabrizio Gifuni*(17.30)**che,

in dialogo con lo storico e critico cinematografico*Gian Piero

Brunetta*, illustra/Il mestiere di attore/in tutte le sue sfaccettature,

un mestiere in cui l’uso della memoria e la capacità di modellare il

proprio carattere permettono di assumere l’identità e vivere la storia

di personaggi sempre diversi.

Si entra quindi nel vivo delle analisi dell’avvenire scientifico

con*Irene Bozzoni*, Ordinario di Biologia Molecolare Università La

Sapienza Roma, impegnata a tracciare/Il futuro delle biotecnologie/(Sala

Ex Cassa di Risparmio, ore 17.30), tra sfide, progetti e applicazioni, e

dell’attualità con*Roberto Esposito*, imprenditore e CEO di DeRev, che

fa il punto sul/Presente e futuro dell’influencer/, ovvero su quegli

esperti comunicatori e, anche, alteratori della realtà capaci di imporre

nuovi linguaggi e nuovi modi di vivere la quotidianità (Gazebo degli

Archi, ore 18.30). Per risalire, invece, alle origini antiche di un modo

peculiare di scandire tempo e momenti, il percussionista ed esperto di

musica come pratica sociale*Mauro Faccioli*racconta cosa può svelarci/La

voce dei tamburi/(Galleria del Popolo, ore 18), mentre il manager e life

coach*Vittorio Martinelli*e la responsabile delle risorse umane*Jessica

Ori*condividono consigli di crescita personale e orientamento

professionale con l’invito a immaginarci/Da grandi? Un futuro da

disegnare/(Cortile il Pico San Francesco, ore 18.30).

Un pomeriggio ricco di appuntamenti, a cui non manca quello con la

tradizione con/L’aceto balsamico tradizionale di Modena tra passato e

futuro/, in collaborazione con il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di

Modena (Gazebo degli Archi, ore 16) e con la partecipazione di*Enrico

Corsini*,*Alberto Campagnoli*,*Rino Franciosi*e*Mauro Gabrielli*. La

collaborazione con il Consiglio Notarile di Modena dà invece luogo

all’incontro/Dopo di noi/(Cortile il Pico San Francesco, ore 16.30)

con*Gianantonio Barioni*,*Daniele Boraldi*,*Angela Scudiero*e*Caterina

Siano*.

La prima serata del Festival è ricca di suggestioni e spunti diversi: si

comincia entrando in una delle dimensioni più intime e antiche

dell’umanità, la fede religiosa e le sue istituzioni terrene, con la

storica e giornalista*Lucetta Scaraffia*che riflette su/Il passato e il

futuro del peccato/(Sala Ex Cassa di Risparmio, ore 21), ovvero su

caratteristiche, insidie e mutamenti di uno dei cardini della morale

cattolica e il modo in cui la Chiesa, concentrandosi sul peccatore e mai

sulla vittima, rischia di essere complice degli stessi abusi che

condanna. In contemporanea, al Gazebo degli Archi, lo scrittore

veneziano*Giovanni Montanaro*, in compagnia del critico musicale*Sandro

Cappelletto*, narra di/Marco Polo viaggiatore veneziano/, in occasione

delsettecentenariodella morte. Appuntamento con lo scrittore e

insegnante*Marco Lodoli*(Tenda della Memoria, ore 21) per soffermarsi

invece sulla tensione fra immaginazione e vita, paura e azione, che

porta a/Restare nell’ombra/in nome di una devozione totale e di un amore

silenzioso, alla ricerca del poco che basta per essere felici e di come

trovarlo. Non potevano mancare i momenti di confronto sul più illustre

dei mirandolesi, il filosofo rinascimentale Pico: ecco allora gli

studiosi*Franco Bacchelli*, Associato di Storia della Filosofia

all’Università di Bologna,*Marco Bertozzi*, docente di Filosofia

all’Università di Ferrara, e*Raphael**Ebgi*, Associato di Storia della

Filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele, presentare/Le stelle

di Giovanni Pico: per una nuova edizione delle “//Disputationes//”

contro l’astrologia divinatoria/(Cortile il Pico San Francesco, ore 21).

Infine, la proiezione del film di*Sandra Marti*e*Jean Gili*, dedicato al

regista e sceneggiatore cinematografico*//*/Valerio

Zurlini,//peintre////des//sentiments/(Parco della Memoria, ore 21).

*Sabato 25 maggio*

La seconda giornata di Festival si apre con due lettere al futuro in

chiave filosofica e scientifica:*Lucrezia Ercoli*, docente di Storia

dello spettacolo all’Accademia di belle arti di Bologna e ideatrice e

direttrice artistica del festival “Popsophia”, sfida a guardare/Il male

al futuro. Immaginare il peggiore dei mondi possibili/(Gazebo degli

Archi, ore 11), contrariamente alla rassicurante convinzione di Leibniz,

per capire, forse, come prevenirlo, mentre l’astrofisica e comunicatrice

scientifica*Edwige Pezzulli*spiega come/Leggere l’universo/(Parco della

Memoria, ore 11), per indovinarne leggi ed evoluzioni con le quali

ricercare un’armonia. Di un’altra musica si occupa, invece, il

giornalista, musicista e autore radiotelevisivo*Ezio Guaitamacchi*, che

porta a Mirandola le sue/Storie di regine della musica/(Cortile il Pico

San Francesco, ore 11.30) per discutere di “girl power” e di quanto

l’impegno politico e civile sia stato, soprattutto in passato, parte

integrante dell’essere cantautrici e musiciste. Spazio poi allo sport,

con il mirandolese*Nicola Rizzoli*, ex arbitro di calcio e dirigente

arbitrale, che condivide la sua esperienza su/Che gusto c’è a fare

l’arbitro/(Tenda della Memoria, ore 11.30).

Nel pomeriggio tanti gli appuntamenti, ciascuno con una diversa lettera

al futuro da comporre: nella Sala ex Cassa di Risparmio, l’accademico

dei Lincei e studioso della civiltà del Rinascimento*Carlo

Vecce*promette di affabulare con la/Storia di Leonardo da Vinci/(ore

15), tra biografia e leggende, e nella Tenda della Memoria lo

psicanalista e saggista*Massimo Recalcati*ripercorrerà l’evoluzione del

nostro modo di rapportarci alla psiche umana nel corso del tempo e la

straordinaria/Attualità di Basaglia. La malattia mentale ieri e

oggi/(ore 15).

Sempre alle 15, ma al Gazebo degli Archi, si torna a omaggiare

un’eccellenza gastronomica del territorio con*Emilio Braghin*,*Alberto

Pecorari*e*Mario Zannoni*, nell’incontro/Continua il viaggio. Passato e

futuro di un alimento: il formaggio Parmigiano Reggiano/, in

collaborazione con il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Dalla

tradizione che affonda le sue radici nel passato si entra nella

dimensione della settima arte, con il produttore cinematografico*Roberto

Cicutto*che, in dialogo con lo storico e critico cinematografico*Gian

Piero Brunetta*, offre una retrospettiva del/Cinema italiano: una storia

grande/(Parco della Memoria, ore 15.30). Pomeriggio all’insegna delle

proiezioni verso un domani sempre più tecnologico con il biologo e

medico*Alberto Oliverio*, che nella/Memoria e il suo futuro/si concentra

sui meccanismi della nostra memoria individuale e di quella, ancor più

complessa e manipolabile, collettiva e digitale, provando a immaginarne

il futuro (Cortile il Pico San Francesco, ore 15.30), e con

l’informatico, scrittore e professore di AI all’Università di

Bath*Nello**Cristianini*, che accende i riflettori sul nuovo grande

protagonista della nostra epoca digitale, l’intelligenza artificiale,

domandosi/Le macchine possono pensare?/(Gazebo degli Archi, ore 16.30).

Si prosegue con alcune lettere al futuro del nostro Pianeta, discutendo

di/Sostenibilità/(Cortile il Pico San Francesco, ore 17), in

collaborazione con studioAsz, in compagnia dell’economista e

antropologo*Dipak**Raj Pant*, esperto internazionale di sviluppo

sostenibile, scrutando gli scenari del riscaldamento globale con la

fisica e climatologa*Serena Giacomin*e le sue analisi su/Che tempo fa,

ha fatto e farà/(Parco della Memoria, ore 17.30) e pensando a

come/Salvare gli animali/, il loro benessere e in fondo anche noi

stessi, secondo la veterinaria*Giulia Corsini*(Galleria del Popolo, ore

18). Intanto, nella Tenda della Memoria, il direttore d’orchestra e

arrangiatore*Giuseppe Vessicchio*coinvolge il pubblico nella sua

testimonianza su come/Leggere (e vivere) la musica/(ore 17), mentre lo

scrittore*Lorenzo Marone*si rivolge all’ipocondriaco che segretamente

alberga in tanti di noi, suggerendo strategie per affrontare la paura,

ovvero come/Leggere il futuro: inventario di un cuore in allarme/(Gazebo

degli Archi, ore 18). A sentimenti e vicende ancora più propri e

ancestrali dell’umanità risale poi l’antropologo e paleontologo*Giorgio

Manzi*, che, insieme ad*Alberto Oliviero*, rievoca/Il passato dell’homo

sapiens/per ricordare come e perché apparteniamo ad un unico popolo di

umani (Cortile il Pico San Francesco, ore 18.30), mentre

l’attrice*Vanessa Scalera*, insieme allo storico e critico

cinematografico*Gian Piero Brunetta*, propone al pubblico delle

ideali/Lettere al futuro della recitazione (senza dimenticarsi del

passato)/, esplorando i nuovi meccanismi e linguaggi narrativi e i

cambiamenti delle aspettative nel pubblico (Tenda della Memoria, ore

19). Non manca, inoltre, l’attenzione al futuro nella forma della cura,

oggi, dei più giovani: di innovazioni formative e didattiche per la

scuola di domani si occupano ne/La scuola del futuro/*Donatella

Solda*e*Damien**Lanfrey*, rispettivamente Direttrice e Vicedirettore di

FutureEducationInstitute di Modena (Sala Ex Cassa di Risparmio, ore

18.30). Il pomeriggio si conclude//in compagnia della critica letteraria

e storica della letteratura*Lina Bolzoni*e dello scrittore, giornalista

e conduttore radiotelevisivo*Edoardo Camurri*con i quali ci si concentra

sui/Piacere e rischi della lettura/(Parco della Memoria, ore 19).

In serata torna protagonista il Rinascimento con*Raphael**Ebgi*e il

docente di interazione uomo-macchina e supporto decisionale*Federico

Cabitza*impegnati a riflettere su/La mente di Pico e l’intelligenza

artificiale/(Cortile il Pico San Francesco, ore 21), nel tentativo di

gettare un ponte fra quell’epoca d’oro per l’uomo e la mirabile arte

della mnemotecnica, e un futuro in cui forse altri saranno i

protagonisti e le tecniche prevarranno sull’arte. In contemporanea, al

Parco della Memoria un passaggio di testimone generazionale

nell’incontro/Giornali: si salvi chi può/, con*Carlo Verdelli*e*Nina

Verdelli*che si confrontano su come sono cambiati nei decenni lo stile e

il contenuto delle notizie, come anche la formazione personale e

professionale dei giornalisti e il rapporto con il pubblico. Sempre alle

21 altri due appuntamenti chiudono questa seconda giornata di Festival:

al Gazebo degli Archi la scrittrice e biologa*Sara Rattaro*racconta

l’eccezionale modernità di Marie Curie, come scienziata e come donna,

in/Preparatevi per il futuro. La vita di Marie Curie/, mentre, in

collaborazione con Radio Pico, alla Tenda della Memoria*Iva

Zanicchi*ripercorre/Storie di musica, parole e televisione/ con

aneddoti, ricordi e melodie tratti dalla sua carriera lunga e ricca di

successi nel mondo dello spettacolo italiano.

*Domenica 26 maggio*

Ad aprire la giornata conclusiva del Memoria Festival è lo scrittore e

divulgatore scientifico*Massimo Polidoro*(Tenda della Memoria, ore 11),

che porta a Mirandola/Un senso di meraviglia/, quello scaturito dalle

riflessioni, ultime ma durate una vita, di Piero Angela, condividendo le

conversazioni avute con lui su quel tutto mirabile che sono l’uomo, la

natura, l’universo. Sempre alle 11, altri tre gli appuntamenti in

contemporanea: al Gazebo degli Archi gli antropologi*Elisabetta

Moro*e*Marino Niola*affabulano il pubblico con le seduzioni della

mitologia e, in particolare,/La profezia delle sirene/, mentre al Parco

della Memoria e in diretta streaming sarà assegnato come da tradizione

il*Premio Pico*e al Cortile il Pico San Francesco**gli studiosi e

archeologi*Carolina Ascari Raccagni*,*Francesco

Benassi*,*Italo**Bettinardi*,*Mauro Calzolari*,*Laura Donato*,*Francesca

Guandalini*e*Simona**Scaruffi***fanno il punto sui ritrovamenti e i

progetti delle/Indagini archeologiche a Mirandola/in un incontro

all’insegna delle tracce concrete del passato sopravvissute fino a noi.

Il pomeriggio inizia come di consueto alle 15; al Gazebo degli Archi

appuntamento nella/Terra di castelli, torri e fortezze/con*Mauro

Calzolari*,*Federico Garuti*,*Antonino Libro*e*Massimiliano Righini*, in

collaborazione con il Gruppo Studi Bassa Modenese, mentre alla Tenda

della Memoria alle 15:30 pronti ad alzare gli occhi verso il cielo,

scrutandone i segreti insegnamenti e messaggi, con l’antropologo*Marino

Niola*e lo scrittore e astrologo*Marco Pesatori*che illustrano perché,

fin dai tempi più remoti dell’umanità,/Siamo figli delle stelle/. Alle

15.30*Giuseppe Girgenti*, professore di Storia della filosofia antica

all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, svela gli

strumenti/Per leggere il futuro: tecnologia e saggezza umana/(Sala Ex

Cassa di Risparmio), ovvero per capire come gestire l’apparente salto

evolutivo costituito dallo sviluppo dell’Intelligenza artificiale e non

perdere, ma anzi rilanciare, la nostra umanità. Umanità che non sempre

conosce i suoi grandi protagonisti, come racconta il giornalista e

scrittore*Emanuele Coen*che svela la vita sconosciuta, e le tante opere

perdute, di Elvira Notari,/La donna che ha inventato il cinema

italiano/(Parco della Memoria, ore 15.30). Alle 16 diventa protagonista

di una lettera al futuro proprio la nostra lingua, con il docente di

linguistica*Edoardo Lombardi Vallauri*che fa il punto sul/Presente e

futuro della lingua italiana/(Cortile il Pico San Francesco).

In compagnia dello scrittore*Giorgio Scianna*, in un incontro dal

titolo/Senza dirlo a nessuno. Giovani e futuro/(Sala Ex Cassa di

Risparmio, ore 17), si indaga come spesso la vita interiore degli

adolescenti resti in silenzio, fra segreti gelosamente custoditi e

parole che mancano, in un gioco di maschere ed enigmi che rende arduo

decifrare il presente e l’avvenire. Ci si rivolge invece alla vita

vissuta, alle vicissitudini e all’esperienza, per

prendere/Consapevolezza del passato/, insieme al regista, drammaturgo e

scrittore*Emmanuel Exitu*, in collaborazione con la Fondazione hospice

San Martino area nord Modena (Villa La Personala, ore 17), una conquista

indispensabile per affrontare le difficoltà e per trasmettere un

retaggio. Vita vissuta che ritorna anche alle 17.30 alla Tenda della

Memoria con il giornalista gastronomico*Davide Paolini*che,

nell’incontro/Confesso che ho mangiato…,/riavvolgendo la memoria alle

restrizioni del lockdown, racconta al pubblico come in quei giorni abbia