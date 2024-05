(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 MATERNITÀ, PELLEGRINO (FDI): GRAZIE SEMPRE A CHI CI DATO LA VITA

“Ringrazio il Presidente La Russa per aver avuto l’ottima intuizione di portare in Senato la Statua della maternità di Vera Omodeo, oggetto di polemiche nei giorni scorsi perché secondo il Comune di Milano non rappresenta ‘valori universali condivisi’. A questa motivazione, assurda quanto temeraria e lesiva della dignità di tutte le donne, noi rispondiamo invece di essere onorati di ospitare quest’opera. E siamo e saremo sempre riconoscenti nei confronti di chi – come le nostre madri – ci ha donato la vita e ci ha nutrito con impegno, sacrificio e amore”.

Lo scrive in una nota la Senatrice, Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale per Fratelli d’Italia del Dipartimento tutela vittime.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica