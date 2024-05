Donne e scienza, 45 profili reggiani sarà presentato il 10 maggio nella sala civica di Albinea

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

“Donne e scienza, 45 profili reggiani” sarà presentato in

sala civica

Appuntamento con il libro fi Giuliana Lusuardi venerdì 10 maggio, alle ore

18.30

ALBINEA (7 maggio 2024) – Il libro ’Donne e scienza, 45 profili reggiani’ a cura

di Giuliana Lusuardi sarà protagonista della rassegna Primavera di donne 2024.

Venerdì 10 maggio alle ore 18.30 sarà presentato alla presenza dell’autrice

presso la Sala Civica “A. Corradini” del Comune di Albinea. Saranno presenti

anche alcune delle protagoniste del volume, per raccontare la loro

testimonianza: Linda Borrelli, cardiochirurga; Ada Francesconi, ingegnere; Elisa

Gasparini, oncologa; Federica Manenti, geologa.

L’idea del libero è nata per valorizzare le donne reggiane che operano in

campo scientifico, oggi numerose, ma che solo in pochi casi arrivano ai ruoli

apicali.

Ancora oggi esiste una evidente disparità tra la presenza femminile e quella

maschile nella ricerca scientifica, che si manifesta nella limitazione all’ingresso

delle donne nella scienza e che compromette la loro carriera, nella ridotta

possibilità per le donne di accesso ai fondi per la ricerca e nel basso

posizionamento delle donne ai vertici delle gerarchie professionali.

Come in tutti i campi del sapere ci sono stati molti progressi verso la parità di

genere, ma c’è ancora molta strada da compiere perchè le potenziali scienziate

abbiano la possibilità di realizzare il loro progetto e perché la scienza possa

contare sull’eccellenza delle donne oltre che degli uomini.

