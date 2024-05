(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Cybersicurezza, Bergamini, “Serve massima attenzione per porre rimedio a vulnerabilita’”

“La rivendicazione dell’attacco hacker di un gruppo filorusso contro gli obiettivi istituzionali italiani da un lato inquieta, dall’altro chiama ad una maggiore sensibilità verso i rischi che corriamo. Ormai, le azioni di sabotaggio informatico costituiscono una dimensione concreta delle guerre in corso, e i Paesi occidentali devono porre rimedio a qualsiasi margine di vulnerabilità. Questo vale per gli attori pubblici, così come per i privati, dove ancora c’è poca propensione a prendere contezza dei pericoli. Sono necessari, quindi, massima attenzione nella gestione dei dati personali, la propensione ad investire sulla formazione continua di operatori e dirigenti e sulla protezione dei sistemi. Quanto sta avvenendo prefigura purtroppo pericoli ben più ampi, ovvero la compromissione di linee produttive e ipoteticamente di tutte le strumentazioni collegate con l’esterno. È urgente una vera e propria svolta culturale cui tutta la politica deve concorrere”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale e Responsabile Dipartimento Esteri di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma