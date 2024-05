Corte Ue: Secondo l’AG, il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere i cambiamenti di nome e di genere acquisiti in un altro Stato membro è contrario al diritto Ue ( Conc C-4/23)

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Secondo l’avvocato generale Richard de la Tour, il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere i cambiamenti di prenome e di genere acquisiti in un altro Stato membro è contrario ai diritti dei cittadini dell’Unione

Gli Stati membri restano tuttavia competenti a prevedere gli effetti di tale riconoscimento in materia di matrimonio e di filiazione

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C‑4/23 | Mirin

In allegato il comunicato stampa in italiano

Sofia Riesino

Unità Stampa e Informazione – Sezione IT

Direzione della comunicazione

[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

curia.europa.eu