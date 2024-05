Corte Ue: La Commissione arbitrale austriaca competente in materia di lotta contro il doping non è legittimata a sottoporre questioni alla Corte di giustizia (Sent C-115/22)

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 La Commissione arbitrale austriaca competente in materia di lotta contro il doping non è legittimata a sottoporre questioni alla Corte di giustizia

La Corte tiene conto di un insieme di criteri al fine di valutare il carattere di «giurisdizione» di un organo ai sensi del diritto dell’Unione, tra i quali figura il requisito dell’indipendenza, che non è soddisfatto dall’organismo di cui sopra

Sentenza della Corte nella causa C‑115/22 | NADA e a.

