(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Assunzioni nella sanità nel Lazio, Calandrini (FdI): Ecco la filiera di Governo che funziona

“Ottomila assunzioni nella sanità della Regione Lazio, un chiaro segnale dell’attenzione della Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca per cittadini, medici e operatori sanitari. Un provvedimento che si inserisce nel più ampio programma del Governo nazionale per la riduzione delle liste d’attesa. Un altro tassello in direzione del potenziamento della sanità pubblica, un processo già avviato e che porteremo sicuramente a conclusione, programmando in modo adeguato e investendo correttamente le risorse. Ecco la filiera di Governo che funziona”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, Presidente della 5a Commissione Bilancio.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica