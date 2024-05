(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Agroalimentare: Cavandoli (Lega), Cibus a Parma edizione da record per imprese e made in Italy

Parma, 7 mag. – “Ha preso il via oggi alle Fiere di Parma ‘Cibus’, evento espositivo biennale dedicato agli operatori e ai professionisti del settore agroalimentare. Anche in questa edizione il salone internazionale dell’alimentazione ha superato i numeri dell’edizione precedente e si conferma essere una vetrina importante per i prodotti alimentari di qualità e per le eccellenze Made in Italy, diventando per tanti imprenditori un’occasione di allargare il proprio business e creare relazioni commerciali. Stando alle stime di settore, il valore della filiera agroalimentare allargata è salito a 620 miliardi di euro, con 4 milioni di lavoratori impiegati in 740 mila aziende agricole e 70 mila industrie alimentari, oltre alle attività di ristorazione e ai punti vendita al dettaglio. Il cibo italiano ha assunto un ruolo ancor più centrale nell’economia del Paese e Cibus, con i suoi 120mila metri quadrati di superficie distribuiti su 8 padiglioni, rappresenta un’opportunità per le aziende del settore, oltre che per la città di Parma che ancora una volta si dimostra capitale della food valley e punto di riferimento del Paese nel settore della produzione e distribuzione dei prodotti enogastronomici”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli, presente all’inaugurazione della manifestazione.