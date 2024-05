(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 AGRICOLTURA, NOCCO (FDI): COMMISSARIO STRAORDINARIO SOLUZIONE CHIAVE PER BRUCELLOSI IN ALLEVAMENTI

“Con il Dl Agricoltura, il ministro Francesco Lollobrigida ha provveduto all’istituzione del Commissario straordinario per la brucellosi e la tubercolosi. Le due malattie colpiscono gli allevamenti italiani di bovini, bufale, capre e pecore mentre nel caso della tubercolosi solo bovini e bufale. Con durata biennale, prorogabile una volta, il Commissario valuterà l’efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali affinché si possa portare a compimento il processo di eradicazione delle due epizoozie.

“Accogliamo con grande favore la scelta di un Commissario straordinario nazionale – dichiara la senatrice Maria Nocco, esponente di Fratelli d’Italia – Attraverso la sua azione di coordinamento e monitoraggio delle azioni messe in atto nei diversi territori colpiti dalla malattia, soprattutto al Sud Italia, si potranno adottare provvedimenti urgenti e che sappiano interpretare al meglio l’evolversi della situazione, a tutela della salute umana e animale nonché del comparto produttivo. Potremo ottenere più agevolmente, infatti, interventi come quello che ho portato avanti in Regione Puglia – spiega la Nocco – attraverso un dialogo tecnico costruttivo con il Ministero della Salute così da venire incontro alle esigenze degli allevatori, limitando le vessazioni burocratiche e affinando meglio le misure di contrasto. Ci auguriamo che giunga presto la nomina da parte del ministro Schillaci (Salute), di concerto con i ministri Lollobrigida (Agricoltura) e Calderoli (Affari regionali)”.

