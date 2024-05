Strage Casteldaccia. Tenerini (FI), Profondo cordoglio, sicurezza è priorità

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

“Dolore e sgomento per il drammatico incidente avvenuto a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Esprimo il più profondo cordoglio per la morte dei cinque operai e tutta la mia vicinanza ai loro familiari. In attesa che vengano chiarite le dinamiche, ribadiamo il nostro impegno per rafforzare la sicurezza sul lavoro. Tutelare le vite dei lavoratori è una priorità che riguarda tutti, istituzioni, imprese e parti sociali, e richiede uno sforzo comune per impedire che si verifichino simili tragedie”. Lo afferma la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia.

