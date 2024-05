Sanità: Corrado (PD) al collasso, si calendarizzi subito legge Schlein

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

“La sanità pubblica italiana rischia il collasso nell’indifferenza totale di questo governo. È sotto gli occhi di tutti e lo evidenzia il Censis nel suo ultimo rapporto: l’80% degli italiani è molto preoccupato per il futuro del SSN e oltre 7 persone sul 10 si rivolgono al privato per aggirare le attese

Donne e uomini della scienza, tra cui il Premio Nobel Giorgio Parisi, ce lo ricordano in un accorato appello, un SSN che funziona è il pilastro della coesione sociale, oltre a essere un diritto costituzionale la tutela della salute per tutte e tutti i cittadini.

Ma il governo Meloni si volta dall’altra parte e investe sempre meno nella sanità pubblica, aumentando ancora di più le diseguaglianze regionali e sociali.

Davanti a questo depauperamento, il Partito democratico non sta a guardare. Abbiamo chiesto con forza di calendarizzare alla camera la “Legge Schlein” che propone di aumentare gradualmente la spesa per la sanità fino a raggiungere stabilmente la media europea del 7,5% sul Pil e di abolire il tetto di spesa per il personale, realizzando un piano straordinario di assunzioni.

Non ci fermiamo. Daremo battaglia dentro e fuori al parlamento per dare delle risposte ai bisogni di cittadine e cittadini e il giusto riconoscimento al personale medico costretto alla fuga all’estero”.

Così in una nota Annalisa Corrado, segreteria nazionale del PD.

Roma, 6 maggio 2024