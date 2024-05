Roma: domani ministro Pichetto Fratin a Tivoli e Guidonia

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 FI: domani ministro Pichetto Fratin a Tivoli e Guidonia

Domani, martedì 7 maggio, nel pomeriggio, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, visiterà alcune eccellenze industriali del territorio dei comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, nella provincia di Roma. Alle ore 19, presso la sede di Forza Italia di Tivoli, in via del Trevio 25, incontrerà i consiglieri comunali azzurri, i candidati alle prossime elezioni amministrative, gli iscritti e i simpatizzanti. Alle 20 visiterà infine la sede del comune di Guidonia Montecelio, in via Alessandro Guidoni 12.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma