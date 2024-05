(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

Rai: Ruotolo (Pd), informazione è diventata questione democratica, siamo al fianco dei giornalisti

“Oggi siamo al fianco delle giornaliste e dei giornalisti di Telemeloni che protestano contro i vertici aziendali che rendono mortificante il lavoro in quello che è stato e non è più il servizio pubblico radiotelevisivo. Hanno accorpato testate senza discuterne con i sindacati, non sostituiscono chi va in pensione e non stabilizzano i precari e poi c’è la censura, insopportabile. L’azienda cerca di sabotare l’iniziativa e accusa l’Usigrai di strumentalizzare la protesta.

La questione informazione nel nostro Paese è insomma diventata questione democratica perché le forze politiche che sono al governo stanno provando a riscrivere la storia e la cultura del nostro Paese. Noi non ci siamo dimenticati della censura dell’antifascismo e chiediamo all’amministratore delegato Roberto Sergio che fine abbiano fatto i provvedimenti drastici annunciati per la mancata messa in onda del monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati?

Il governo Meloni guarda sempre di più a Victor Orban, al premier ungherese, che incarna il modello di una democrazia illiberale che comincia con il controllo asfissiante dell’informazionee della magistratura. Le elezioni europee dell’8 e 9 giugno rappresentano perciò uno spartiacque: o l’Europa democratica e solidale o l’Europa dell’estrema destra, quella di Fratelli d’Italia, di Orban, di Vox. Noi ci opporremo a questa deriva autoritaria e saremo sempre al fianco di chi difende l’articolo 21 della Costituzione”. Lo dichiara Sandro Ruotolo, responsabile informazione nella segreteria nazionale Pd.

Roma, 6 maggio 2024