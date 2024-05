(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

“La guerra dal cielo. I bombardamenti in Emilia-Romagna 1943-1945″. Mercoledì 8 maggio, in Cineteca comunale, una giornata di studi per i docenti, aperta a studenti e cittadinanza

Si svolgerà mercoledì 8 maggio, alla Cineteca comunale in via Gambalunga 27, il seminario intitolato “La guerra dal cielo. I bombardamenti in Emilia-Romagna 1943”.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, insieme a Liberation Route Italia, in collaborazione con il Comune di Rimini, la Biblioteca Gambalunga e l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della Provincia di Rimini, con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa Emilia-Romagna e del Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

Gli organizzatori fanno il punto indagando gli studi su un argomento importante per la regione Emilia-Romagna: i bombardamenti aerei durante la Seconda guerra mondiale. Quasi tutto il territorio ne fu colpito: da Rimini a Piacenza, le più grandi città furono segnate dalle bombe sganciate dagli alleati per liberare il paese dall’occupante tedesco e dai fascisti. Ogni luogo ne ha coltivato la propria storia e memoria.

Per l’ottantesimo anniversario di queste distruzioni, ANVCG e Liberation Route Italia hanno quindi pensato di fare un focus a livello regionale, mettendo insieme ricercatori ed enti che si sono occupati di vari aspetti riguardanti il tema. La mattinata verrà dedicata alle motivazioni militari dei bombardamenti e alle conseguenze sui civili. Verrà indagata anche l’influenza di questo periodo sulla storia repubblicana. A questi temi generali si aggiungeranno approfondimenti sugli sfollati e sulla zona di Rimini particolarmente colpita dal fenomeno.

Nel pomeriggio interverranno i referenti storici e scientifici di alcuni progetti regionali, che hanno raccontato i bombardamenti alle proprie comunità di riferimento, da Reggio Emilia a Rimini, da Bologna a Modena, passando dal Regno Unito per una riflessione sul punto di vista che emerge dagli archivi inglesi.

La partecipazione all’intera giornata prevede per i soli insegnanti in servizio a scuola il rilascio di attestato di frequenza valido come attività di formazione e aggiornamento.

Programma dettagliato

MATTINA

10:00 Leonardo Paggi UNIMORE

Bombardamenti americani e nuovo standard egemonico.

10:30 Costantino Di Sante UNIMOL

Area bombing. I bombardamenti anglo-americani sull’Italia durante la Seconda guerra mondiale.

Coffee Break

11:30 Elena Cortesi Storica

Sfollati ed evacuati durante la Seconda guerra mondiale, l’Italia e la provincia di Forlì.

12:00 Alessandro Agnoletti ISREC

Attacco dal cielo L’aviazione alleata nella prima fase della battaglia della linea Gotica (agosto -settembre 1944).

Modera Daniele Susini storico

POMERIGGIO

Ore15:00 Con gli occhi della storia

Tavola rotonda Esperienze di Public History in Regione

Partecipano:

· Daniele Susini, Daniele Celli ANVCG Rimini Progetto Rimini Bombardata

· Elisabetta Del Monte Istoreco Progetto Livello 9

· Chiara Lusuardi Giulia Dodi Ist. Storico Modena Progetto Quando (anche qui) cadevano le bombe

· Maurizio Avanzolini Archiginnasio Bologna Progetto Bologna Bombardata

· Alessandro Pesaro University of Lincoln International Bomber Command Centre Digital Archive

Modera Mirco Carrattieri Responsabile scientifico Liberation Route Italia

