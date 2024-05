(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 DL AGRICOLTURA: FOTI (FDI), IMPEGNO GOVERNO MELONI E MINISTRO LOLLOBROGIDA

PER SETTORE

“Il Dl Agricoltura approvato nel Consiglio dei Ministri di oggi testimonia

l’impegno del governo Meloni e del ministro Lollobrigida nel supportare e

proteggere i comparti agricolo e ittico italiano, promuovendo la

sostenibilità, la competitività e la resilienza del settore. Tra gli

interventi messi in campo vi è il sostegno economico per le aziende, con la

moratoria sui mutui per chi ha subito una flessione del 20% del fatturato;

contributi sugli interessi, finanziamenti aggiuntivi e 130milioni garantiti

alle aziende nelle Zone economiche speciali per il credito di imposta

finalizzato all’investimento. Inoltre sono previste norme mirate e la

nomina di un Commissario per affrontare l’emergenza del granchio blu. Un

occhio di riguardo è riservato alle imprese agricole nei comuni alluvionati

di Emilia Romagna, Toscana e Marche. Ancora una volta il governo Meloni

conferma il proprio impegno per la tutela di un asset fondamentale per

l’economia italiana, fornendo risposte concrete al comparto agricolo”.

Così in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera.