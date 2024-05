(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 DL AGRICOLTURA, CIABURRO (FDI): DA FDI SOSTEGNI COME NON MAI A SETTORE

PRIMARIO

“Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del DL Agricoltura il governo

Meloni ed il ministro Lollobrigida confermano un’attenzione inedita per il

settore primario, che torna così al centro dell’agenda politica nazionale.

Ricco di importanti interventi in un ventaglio trasversale, come ad esempio

maggiori risorse per affrontare la peste suina africana ed il

coinvolgimento del personale delle Forze Armate per un ruolo attivo negli

interventi di contenimento. Importanti anche le maggiori risorse per le

filiere in difficoltà e il contrasto delle emergenze e la possibilità per

le imprese agricole di accedere ad una moratoria dei mutui per 12 mesi.

Fondamentale l’intervento relativo all’uso del suolo in agricoltura che

raggiunge una posizione di buonsenso perfettamente mediata dal ministro

Lollobrigida col ministro Pichetto Fratin: è infatti inaccettabile una

installazione selvaggia di impianti destinata a strappare dalla

produttività numerose terre utili per la nostra sovranità alimentare. Gli

interventi spaziano così da un’ottica di gestione delle emergenze a quella

di prevenzione e un cambio di passo per la gestione di molti dossier

agricoli. Un provvedimento importante, atteso e ricco di contenuti, a

contrasto del vuoto che contraddistingue ogni giorno un’opposizione forse

smemorata su tutto quello che non ha fatto negli ultimi dieci anni di

Governo che ha avuto a sua disposizione. Bene così, per l’Italia.”

Così in una nota Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia e

commissario in Commissione agricoltura a Montecitorio.