(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 Camera. Tenerini (Fi), Pdl a favore dei cani guida, sanzioni fino a 2.500 euro per chi ne vieta l’ingresso

“Il ruolo svolto dai cani guida e d’assistenza a favore delle persone affette da disabilità o da patologie è essenziale per garantire l’esercizio dei loro diritti e per salvaguardarne la salute. Ancora oggi sussistono ostacoli e divieti inaccettabili, che costringono alcune categorie di cittadini a subire pesanti disagi e discriminazioni. Per questo ho depositato una proposta di legge che vuole consentire l’accesso nei luoghi pubblici e rendere gratuito il trasporto sui mezzi pubblici dei cani guida e d’assistenza. Auspico che su questa legge ci sia la più ampia convergenza: è un atto di civiltà che il nostro Paese deve compiere per abbattere le barriere e garantire la parità dei diritti”. Lo afferma la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia, prima firmataria della proposta di legge.

“La legge 37 del 1974 – aggiunge – ha il merito di aver aperto la strada al riconoscimento dei cani guida per le persone cieche, rendendone gratuito il trasporto sui mezzi pubblici. Esistono tuttavia molte altre tipologie di cani di assistenza che non hanno accesso a mezzi pubblici, locali o negozi e, di conseguenza, sono purtroppo frequenti i casi di servizi o prestazioni rifiutate. Con questa proposta di legge sarà possibile garantire alle persone cieche e ipovedenti, ai soggetti diabetici e agli individui affetti da disabilità motoria e psichica, la possibilità di essere sempre accompagnati dai cani guida o di assistenza sia sui mezzi di trasporto che nei luoghi aperti al pubblico. Per consentire il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, di mobilità e di lavoro a tutti i soggetti, sono previste sanzioni che vanno da un minimo di 500 a un massimo di 2.500 euro per chi ostacola o impedisce l’accesso dei cani guida e di assistenza che accompagnano le persone affetta da patologie o disabilità. Abbiamo il dovere di garantire i diritti dei disabili e il benessere dei cani che sono al loro fianco ogni giorno, aiutandoli ad alleviare i disagi e – conclude Tenerini – a cogliere le opportunità che la società offre loro”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma