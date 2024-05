Bollette elettriche: Gusmeroli (Lega), 9 maggio ore 15 Associazioni consumatori audizione in commissione Attività produttive

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 Bollette elettriche: Gusmeroli (Lega), 9 maggio ore 15 Associazioni consumatori in audizione commissione Attività produttive

Roma, 6 mag – “In questi mesi le Associazioni dei consumatori e singoli cittadini mi hanno a più riprese segnalato difficoltà informative e pratiche sulle bollette elettriche, in buona parte per il rientro dal mercato libero al tutelato. I consumatori, in particolare le fasce più deboli e fragili della popolazione, hanno l’esigenza sempre più forte di far quadrare il bilancio familiare, che ha proprio tra le voci principali il pagamento delle bollette, è infatti sempre più vicina la scadenza del 30 giugno, termine ultimo per la domanda di ritorno al mercato tutelato per i non vulnerabili. Ricordo che coloro che si trovano nel mercato tutelato, senza fare nulla, confluiscono dal 1 luglio nel mercato a tutele graduali, con possibili elevati risparmi, visto anche che i prezzi sul mercato libero sono nel primo bimestre 2024 più alti, come comunicato da ARERA. Su questo tema, come in generale sui costi applicati in bolletta, i cittadini non riescono ad avere in modo semplice le corrette informazioni per effettuare una scelta consapevole. Abbiamo chiesto in audizione la scorsa settimana al presidente Besseghini, che è stato convocato per la terza volta, di porre in essere ogni iniziativa utile a sostegno dei cittadini, in concreto dando istruzioni affinché lo ‘Sportello del consumatore’ attivi un numero telefonico dedicato al quale possono rivolgersi coloro che vogliono rientrare nel mercato tutelato. Continua, inoltre, a essere eccessivamente pressante l’attività dei call center, con una politica commerciale particolarmente aggressiva, fornendo informazioni ai cittadini non sempre adeguate e precise, addirittura gli stessi stanno chiamando anche i clienti vulnerabili, per i quali ricordo che il servizio di maggior tutela non termina il 1 luglio. Per questo ho ritenuto necessario chiamare formalmente in audizione le Associazioni dei consumatori, giovedì 9 maggio alle ore 15, in modo che ci restituiscano un quadro chiaro e attuale del mercato elettrico in termini di informazioni, criticità e possibili soluzioni a tutela dei cittadini che in questo modo possono effettuare scelte consapevoli, in una logica di risparmio. È possibile seguire in diretta l’audizione sulla Web Tv della Camera dei deputati”.

Cosi Alberto Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera.