(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Ue: Tosi (Fi), prospettiva con il Ppe è difesa e politica estera comune

“L’Europa deve avere una difesa comune, che significa anche una politica estera comune. Oggi gli Stati Uniti spendono molto più di quanto fa l’Europa per la difesa stessa europea, quindi hanno una grande voce in capitolo. Attualmente l’Europa non è unita dal punto di vista della difesa e delle politiche comuni verso l’esterno, e anche sulla guerra in Ucraina oggi è spettatrice. Se le cose restano così, saranno gli Stati Uniti quindi a decidere se e quando ci si siede al tavolo di pace e con quali condizioni. Il conflitto in Ucraina è praticamente in casa nostra eppure è singolare che l’Europa debba prendere ordini dall’esterno. Una delle prospettive del Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia fa parte, è appunto una difesa comune europea vera e quindi una politica estera comune”. Così il deputato di Forza Italia Flavio Tosi, ospite ad Agorà weekend su Raitre.

