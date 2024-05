(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Scuola, Toccalini (Lega): parlano di inclusione ma lasciano a casa studenti

Roma 5 mag. – “Parlano di inclusione ma lasciano a casa studenti. A sinistra hanno le idee davvero confuse: attaccano a testa bassa su dichiarazioni travisate, ma non fiatano di fronte alla decisione, quella vera e reale di una responsabile di istituto e esponente del Pd, di non coinvolgere studenti ipovedenti o con difficoltà di apprendimento in una gita. Eppure li ricordiamo per essere professionisti delle lezioncine di morale. Senza titolo, evidentemente. Vicinanza totale a studenti e alle loro famiglie”.

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile dipartimento Giovani del Partito, Luca Toccalini.