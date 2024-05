Scuola: Marti (Lega), sconcertante scelta di escludere ragazzi fragili da gita

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

Roma, 5 mag. – “È sconcertante la scelta di una digerente scolastica di Torino di escludere da una visita di istruzione gli alunni con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento. La scuola deve essere inclusiva sempre e le visite di istruzione sono parte integrante dell’offerta didattica. È vergognoso dire che si porti in gita solo chi ha una buona media scolastica e ottima capacità di rielaborare e raccontare l’esperienza vissuta. I ragazzi più fragili forse non meritano e non sanno raccontare? A loro e alle loro famiglie va tutta la mia solidarietà e vicinanza. Mi sarei aspettato una presa di distanza sulla vicenda da parte di tutti. Spiace che la sinistra parli di inclusione solo quando deve attaccare in modo strumentale l’avversario politico. Stavolta, invece, tace: forse perchè la preside è anche un consigliere comunale del Pd”.

Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Istruzione a Palazzo Madama.

