(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Scuola, Crippa (Lega): sinistra non si smentisce, morale a doppia velocità

Roma 5 mag. – “La sinistra facile a indignarsi non dice nulla del caso degli studenti di Torino con disturbi di apprendimento, estromessi da una gita scolastica? Dove sono i paladini dell’inclusione, pronti a puntare il dito, a dare lezioni di morale da un pulpito auto costruito quando c’è da chiedere come minimo una spiegazione alla dirigente scolastica responsabile di questo fatto che, nemmeno a dirlo, è esponente proprio del Pd? La morale a doppia velocità di questa sinistra è come minimo scandalosa, che da una parte lamenta presunta mancanza di inclusione e poi, dall’altra, si dimostra non inclusiva con i fatti”.

Lo dichiara il deputato e vicesegretario della Lega Andrea Crippa.