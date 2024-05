(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 Scuola: Aprea (Fi), sconcerto per esclusione fragili da gita, merito non si limita a voto in pagella

“Provoca profondo sconcerto e indignazione la decisione presa da una scuola di Torino di escludere gli alunni fragili dalla gita scolastica. Un atto discriminatorio che va contro tutti i principi fondamentali di uguaglianza e inclusione che dovrebbero essere al centro della missione delle istituzioni scolastiche. Nessuno dovrebbe essere escluso dalle opportunità educative, a maggior ragione gli alunni fragili. Come ha ribadito anche il ministro Valditara, il merito non può limitarsi alla media del voto in pagella. Nell’esprimere la mia piena solidarietà alle famiglie degli alunni coinvolti, mi auguro che episodi simili non avvengano mai più. Il nostro impegno andrà avanti per garantire un accesso equo a tutte le attività scolastiche per ogni studente”. Così in una nota Valentina Aprea, responsabile nazionale del Dipartimento istruzione di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma